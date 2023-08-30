موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة .. حط تحت الموعد مليون خط مباراة .. لا تعوض نهائيا

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري، حيث يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل مباراة بين فريقي الاتحاد والهلال ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ستكون هذه المباراة واحدة من أقوى المواجهات في الدوري، حيث يسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز على الآخر. قد قام نادي الاتحاد ببعض التعاقدات البارزة في فترة الانتقالات الصيفية، مثل تعاقده مع اللاعب كريم بنزيما، في المقابل، قام نادي الهلال السعودي ببعض التعاقدات البارزة أيضًا، مثل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

ترتيب الهلال والاتحاد في دوري روشن

يمكنك معرفة موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري في الفقرة المقبلة، هذا وقد يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن بإجمالي 12 نقطة، حيث لعب الاتحاد حتى الآن 4 مباريات في الدوري وحقق الفوز في جميعها، بينما يأتي نادي الهلال في المركز الثاني بإجمالي 10 نقاط، خاض الهلال 4 مباريات حتى الآن، وفاز في ثلاث منها وتعادل في المباراة الرابعة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري روشن السعودي

الآن يمكنك معرفة موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري، سوف تقام مواجهة بين فريق الهلال وفريق الاتحاد في يوم الجمعة القادم، الموافق 1 سبتمبر 2023، ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي التاسعة بتوقيت الإمارات، ستتم إذاعة المباراة على القناة الرياضية SSC السعودية، المتخصصة في بث دوري السعودي وحصرية البث، يمكن متابعة المباراة على منصة شاهد VIP عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الهلال

من المتوقع أن يختار المدير الفني لنادي الاتحاد التشكيلة التالية لبدء المباراة.

في حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، كانت، كورونادو، رومارينهو

خط الهجوم ألفارو موراتا لقد اختير عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما وألفارو موراتا لتشكيل خط الهجوم.

التشكيل المتوقع للهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع للفريق يجدنا ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، و سعود عبدالحميد.

في التشكيلة الأساسية يوجد برونو نيفيز و محمد كنو و سالم الدوسري و مالكوم و ميشيال.