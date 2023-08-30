موعد حفل موضي الشمراني وفرقة ميامي على مسرح الاتحاد أرينا في أبو ظبي .. حفل من اللي قلبك يحبه

موعد حفل موضي الشمراني وفرقة ميامي، ورابط الحجز، حيث تستعد المغنية موضي الشمراني لاحياء حفل جديد في الامارات، حيث ستشارك مع فرقة ميامي، سنقدم فيما يلي تفاصيل الموعد ورابط حجز التذاكر، تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

موعد حفل موضي الشمراني وفرقة ميامي

هذا وسوف يكون موعد حفل موضي الشمراني وفرقة ميامي هو يوم السبت 23 سبتمبر على مسرح الاتحاد أرينا في أبو ظبي، سيبدأ الحفل في الساعة السابعة مساءً وفقًا لتوقيت الإمارات العربية المتحدة، يتم ذكر أن فرقة ميامي تعتبر واحدة من أشهر فرق البوب في البلدان العربية، وموضي الشمراني هي نجمة الأغاني الشعبية الأكثر شهرة في دول الخليج.

حجز تذاكر حفل موضي الشمراني وفرقة ميامي

تم الإعلان عن حفل موضي الشمراني وفرقة ميامي، وتتوفر تذاكر لحضوره، يُقام الحفل في مسرح الاتحاد أرينا في أبوظبي. يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط الموجود بالصورتين (صورة 1 وصورة 2) المُرفقة، من خلال موقع بلاتينيوم ليست، يتاح للمستخدمين حجز تذاكر لحفل موضي الشمراني وفرقة ميامي.

عند الوصول إلى الموقع، قم بالضغط على خيار شراء التذاكر.

بعد ذلك، اضغط على اختيار الفئة الخاصة بتذاكر الرحلات التي ترغب فيها.

سيتم عرض جميع المقاعد في المسرح أمامك، وعليك فقط تحديد المكان الذي ترغب فيه.

بعد ذلك، ستظهر لك رقم المقعد وسعر التذكرة، وفي هذه اللحظة، يجب أن تنقر على كلمة الدفع.