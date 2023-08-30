بالمواعيد .. جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024 الجولة الرابعة .. مواجهات ضرب نار على رأسهم ومانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول ضد استون فيلا

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024، محبي الدوري الإنجليزي الممتاز سيشهدون مجموعة قوية من المباريات في الجولة الرابعة، بما في ذلك مباراة أرسنال مع مانشستر يونايتد وليفربول مع أستون فيلا، فيما يلي جدول يضم مباريات الأسبوع الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمعرفة الجدول والمباريات المحددة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024

يمكنك الآن وبكل سهولة معرفة جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024، حيث جاء على النحو التالي

في يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر المقبل، ستنطلق المنافسات الخاصة بالأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي بمباراة تضم فريق لوتون تاون وفريق وست هام، حيث ستبدأ المواجهة في الساعة العاشرة مساءً.

وسوف تتواصل المباريات يوم السبت 2 سبتمبر على الجدول التالي.

يلعب فريق شيفيلد يونايتد مباراة مع فريق إيفرتون في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

سيواجه مانشستر سيتي فولهام في الساعة الخامسة مساء.

ويحدث لقاء تشيلسي مع فريق نوتينجهام فورست في نفس اللحظة.

وفي نفس الوقت ، سيواجه بيرنلي فريق توتنهام.

في الساعة الخامسة أيضًا، يجتمع فريق برينتفورد مع فريق بورنموث.

وتختتم مباريات يوم السبت بلقاء بين فريق برايتون ونيوكاسل يونايتد في تمام السابعة والنصف مساءً.

الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

تتواصل الجولة يوم الأحد القادم في الثالث من سبتمبر بفعالية المباريات التالية: