تردد قناة أجيال السعودية 2023 Ajial Channel استقبل الآن التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات

قناة أجيال من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي يتابعها الكثير من الأطفال والكبار أيضاً تعمل على عرض الكثير من البرامج والأفلام الكرتونية والتعليمية والترفيهية، وكل العروض التي تقدمها هذه القناة عروض مميزة تتميز بالحرص على غرس الأخلاق الإسلامية في الأطفال، كما تعمل هذه القناة على مدار الساعة ولا تقوم بعرض أي إعلانات طويلة تزعج المشاهد، كما تقدم الكثير من البرامج المتنوعه لذلك يبحث الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة على تردد قناة أجيال.

تردد قناة أجيال

نجحت هذه القناة في الحصول على شهرة واسعة جدا في الوطن العربي وذلك بسبب العروض والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، وهذا الأمر ساعدها في الحصول على شهرة واسعة وكانت هذه الأسباب من أهم أسباب البحث على تردد قناة أجيال ويأتي التردد كالتالي:

تردد قناة أجيال: 12149.

اسم القناة: أجيال كيدز تي في.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي v.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

جودة القناة:HD.

تردد قناة أجيال السعودية

تردد القناة:12015.

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: أجيال كيدز تي في.

معدل الترميز: هو

الاستقطاب: رأسي H .

معامل تصحيح الخطا: ¾.

جودة القناة:HD.

طريقة ضبط تردد قناة أجيال

يستطيع أي شخص أن يقوم بتحميل قناة أجيال وضبط التردد الخاص بها من خلال إتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: