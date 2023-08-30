ما هي معدلات القبول في جامعة اليرموك 2023؟.. ورسوم التسجيل

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2023 بالإضافة إلى رسوم التسجيل وغيرها من التفاصيل قامت الجامعة بإعلانها والتصريح عنها تزامنًا مع ظهور وصدور نتائج التوجيهي بالأردن، وهذا حيث يرغب الطلاب بمعرفة كل التفاصيل التي تتعلق بعملية التسجيل والقبول بالجامعة بالإضافة إلى رسوم الدراسة بالأقسام والكليات المختلفة.

معدلات القبول في جامعة اليرموك

تحرص جامعة اليرموك كل عام على توضيح معدلات القبول بعد ظهور نتائج التوجيهي، وهذا حيث يرغب الكثير من الطلاب في الانضمام إليها نظرًا لأنها تعتبر من ضمن أشهر الجامعات الأردنية الحكومية، ولقد وضحت الجامعة معدلات القبول للعام الحالي بالآتي:

الطب العام 95.6%.

الهندسة الصناعية 87.3%.

هندسة الطاقة الكهربائية والتحكم 82%.

علم البيانات 86.8%.

كلية العلوم قسم الرياضيات 81.3%.

العلوم المالية والمصرفية 86.8%.

التصميم الداخلي 65%.

اللغة الإنجليزية وآدابها 90.4%.

الإرشاد والصحة النفسية 85.3%.

علم الاجتماع 80.5%.

الصحافة 85.6%.

رسوم القبول في جامعة اليرموك

حرصت جامعة اليرموك على توضيح كل التفاصيل المتعلقة بالانضمام إليها والتسجيل بها مثل معدلات القبول المختلفة بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتي تتمثل بالآتي:

رسوم التسجيل في البرنامج الموازي هي 247 دولار أمريكي.

رسوم التسجيل في البرنامج الدولي 611 دولار أمريكي.

الوثائق المطلوبة للتسجيل بجامعة اليرموك

تتواجد مجموعة من الأوراق التي يفترض تقديمها أثناء التسجيل في جامعة اليرموك وهذا من أجل حجز مقعد بأحد أقسام وكليات الجامعة وهي كالآتي: