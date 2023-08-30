رابط موقع القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023/2024 .. متي موعد استقبال طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية
رابط موقع القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023/2024 .. متي موعد استقبال طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية
تم الاعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن بداية فترة التسجيل في القبول الموحد بالجامعات الأردنية حيث انه تم الاعلان عن نتائج الطلاب في التوجيهي بالأردن خلال ايام وانه تم الاعلان عن مؤشرات القبول في مختلف الجامعات ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط موقع القبول الموحد للجامعات الأردنية.
رابط موقع القبول الموحد للجامعات الأردنية
سيتم استقبال طلبات التقديم من يوم الأربعاء الموافق 23/08/2023 ويتم استمرار التقدم حتى يوم 07/09/2023، والتي يتم تحديد رغباته للقبول في الجامعات المختلفة، كما انه سيتم الاعلان عن نتائج القبول من خلال الموقع الخاص بوزارة التعليم الأردنية.
ستعلن نتائج القبول من خلال بعض من المعايير المحدد من الوزارة بعد الانتهاء من كافة طلبات التسجيل لتقوم بعد ذلك بالدراسة وانه سيتم الإعلان عن نتائج القبول.
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كيفية التقدم للقبول في الجامعات الاردنية
قامت وزارة التعليم الأردنية بتفعيل الرابط المخصص للقبول الموحد وانه يتم التقدم بشكل الكترونى لتوفير الوقت والجهد ومنها يحدد التخصص ويتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يتم القيام بالدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
- ثم يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب.
- يتم بعد ذلك تنسيق القبول الموحد.
- اختيار زر الخدمات الإلكترونية.
- الدخول على خدمة تنسيق الجامعات.
- يمكننا التعرف على التخصصات المتاحة.
- اختر تقديم طلبات الالتحاق.
- اختيار الجامعة التي ترغب بها.
- كتابة جميع بيانات الطالب بالمكان المخصص لها.
- ثم يتم كتابة رغبات القبول الخاصة به.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر حفظ التسجيل في القبول الموحد.