برخص التراب يا ست الكل .. المشتري فرحان فرحة مش عادية والتاجر حزين حزن من اللي هو .. أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم، تشهد أسعار البطاطس في سوق العبور انخفاضًا كبيرًا مُقارنة بالأيام القليلة السابقة، حيث تم تخفيض سعر الكيلوغرام من 12 إلى 15 جنيهًا إلى 9 إلى 11 جنيهًا، يمكن تغيير سعر الخضروات بناءً على المعروض والطلب والعوامل الاقتصادية الأخرى. قد تنخفض أسعار البطاطس في الأيام المقبلة بسبب زيادة المعروض أو توفر موسم الحصاد، بالنسبة لأسعار الفلفل الرومي، قد يرتفع السعر بسبب ندرة المعروض أو زيادة الطلب عليه في فترة معينة، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

أسعار الخضروات اليوم

سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 8 و 11 جنيه.

سعر الطماطم يتراوح بين 5.5 و 8.5 جنيه لكل كيلو.

كوسة: سعر الكيلو يتراوح بين 8 و10 جنيه.

سعر البصل يتراوح بين 13.5 و 17.5 جنيه للكيلو.

جزر بلا عروش: يتراوح سعر الكيلو بين 7 و10 جنيهات.

يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيه للكيلو، أما سعر الباذنجان الرومي فهو بين 3 و5 جنيه للكيلو، وسعر الباذنجان الأبيض يتراوح بين 4 و6 جنيه للكيلو.

أما سعر الفاصوليا فهو بين 22 و28 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و9 جنيه للكيلو.

أما سعر الفلفل الحامي البلدي فهو بين 7 و11 جنيه للكيلو.

سعر الخضار اليوم