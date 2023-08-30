مش هتعرف تصرف ولا عليك ولا على زوجتك ولا على اهلك.. خلي بالك .. لو الحاجات دي عملتها أو هتعملها .. معاش شهر سبتمبر 2023 هيتخصم

معاش شهر سبتمبر 2023، قانون العمل الجديد، تُطبق القوانين لحالات حرمان الموظف من راتبه بشكل نهائي، حيث اكتشف السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تفقد الموظف لراتبه بشكل نهائي، حيث يوجد هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حرمان الموظف في جهة حكومية أو مؤسسة من جزء أو كامل أجره وفقاً لقانون الخدمة المدنية، إذا تجاوز الموظف حدود الغياب غير المبرر، فقد يتم خصم جزء من أجره استنادًا إلى عدد أيام الغياب، لمعرفة حالات الحرمان من المرتب تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

قانون العمل الجديد

وفقًا للتشريعات في الخدمة المدنية، يُسمح في بعض الأحيان بتجميد راتب الموظف، وهذا يتم وفقًا للمادة رقم 64 من القانون، لمعرفة حالات خصم المرتب نهائيا تابع السطور المقبلة.

إذا قُدم تنفيذ حكم بالسجن ضد الموظف وتم تأكيده بشكل نهائي، سيتم حجز كامل راتب الموظف.

عند تنفيذ حكم بالحبس الاحتياطي ضد الموظف، يتم احتجاز نصف راتبه باستقلال عن نتيجة الحكم أو حصوله على براءة.

مهم أن نذكر أن الموظف لن يتمكن من استعادة الراتب الذي تم خصمه منه، حتى في حالة تبرئته.

حالات حرمان الموظف من مرتبه بالكامل

عندما يتورط الموظف في أي من القضايا الخاصة، تُتخَذُ العديد من الإجراءات من قِبَلِ الجهة الإدارية التي يَعْمَلُ فيها. أوَّلًا، يتم تعليق عمل الموظف بشكلٍ نهائي بناءً على قرارٍ من النيابة سواءً كان ذلك حبسًا احتياطيًا أو نهائيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم فرض عقاب على الموظف من خلال حجز نصف راتبه كإجراء احترازي. يتم تطبيق هذا العقاب في حال صدور قرار من النيابة العامة بالسجن الاحتياطي، ويستمر هذا الإجراء حتى صدور الحكم النهائي.