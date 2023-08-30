حصريا تردد قناة MBC2 الجديد على نايل سات 2023 وخريطة أفلام شهر سبتمبر

قناة MBC2 هي قناة تلفزيونية عربية متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية، وهي مملوكة لمجموعة MBC، وهي مجموعة إعلامية سعودية، تم إطلاق القناة في 12 يناير 2003 وهي أول قناة مجانية متخصّصة في عرض الأفلام السينمائية في الوطن العربي، تبث القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الأجنبية من مختلف الأنواع، بما في ذلك ( الأكشن – الكوميديا – الدراما – الرعب – الخيال العلمي )، كما تعرض القناة بعض الأفلام العربية والأجنبية المترجمة.

تردد قناة MBC2 الجديد على نايل سات

التردد : 11937.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة MBC2

قناة MBC2 هي قناة تلفزيونية رائدة في مجال عرض الأفلام الأجنبية في العالم العربي، وهي تلعب دورًا مهمًا في الترويج للثقافة السينمائية العالمية في المنطقة، وتساهم القناة في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتزويد المشاهدين بفرصة مشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام الجيدة من مختلف أنحاء العالم.

خدمة البث المباشر

أطلقت قناة MBC2 خدمة بث مباشر على الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم مشاهدة القناة مجانًا، تتوفر الخدمة على موقع الويب الرسمي للقناة وعلى تطبيق MBC2 للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تبث الخدمة جميع البرامج التي تبثها القناة على الهواء مباشرة، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، كما تبث القناة بعض المحتوى الحصري الذي لا يمكن مشاهدته على الهواء مباشرة.