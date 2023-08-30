إيداع دعم الضمان الاجتماعي المطور في جميع حسابات المستفيدين البنكية الآن

لم يتبق سوى دقائق معدودة على إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر، التي تم إصدار أهليتها مؤخرًا، حيث إن وزارة الموارد البشرية قامت مؤخرًا بإطلاق حزمة من البرامج الداعمة للعديد من المواطنين والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، لينتظر موعد الصرف مئات المستفيدين والمستحقين للحصول عليه، خاصة وأنه أصبح على وشك الإيداع بالحسابات البنكية، وفي السطور التالية نوضح لكم الساعة التي يتم فيها نزول دعم الضمان.

صرف الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دعم الضمان الاجتماعي المطور يتم نزوله في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم 31 أغسطس، وذلك في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين حتى يتمكنوا من الحصول عليه بكل سهولة، مع العلم أنه في حال وجود أي مشكلة أوعقبة تواجه المستفيد يتم التواصل مباشرة على خدمة المستفيدين التابعة للوزارة، من أجل القيام بحلها بكل سهولة، وحتى يتمكنوا من الصرف بدون أدنى مشاكل تذكر.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر وفقًا لما يلي:-