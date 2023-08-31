نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا.. كشوفات نتائج اعتراض البكالوريا برقم الاكتتاب جميع المحافظات

نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا، كشفت وزارة التربية السورية عن ظهور نتائج اعتراضات البكالوريا وذلك في جميع المحافظات، حيث إن الوزارة قامت بالإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، مع العلم أنه سيتم تحميل كافة الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتمكن جميع الطلبة من الحصول على نتائجهم ودرجاتهم بعد التعديل.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا في جميع المحافظات، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

بعدها يتم الضغط مباشرة على زر “عرض النتائج”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكذلك الدرجات التي حصل عليها كل طالب بعد مراجعتها مرة أخرى.

وفي حال إذا رغبت بتقديم اعتراض مرة أخرى عليك القيام بتقديم طلب مع دفع رسوم إلى مديرية التربية ليتم مراجعتها مرة أخرى.

فتح باب اعتراض البكالوريا سوريا 2023

أكدت وزارة التربية السورية، أنه تم فتح باب اعتراضات البكالوريا يوم 17 يوليو 2023، وذلك بعد أن تم الإعلان عن النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات، واستمر فتح باب التقديم لمدة أسبوع من وقت صدور النتائج، إضافة إلى أنه أصبح بإمكان كل طالب الإطلاع عن نتائج الاعتراضات عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يُسهل من عملية التحقق من النتائج إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر المدرسة الخاصة بالطالب.