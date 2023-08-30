 الان ..إيداع الضمان الاجتماعي في جميع حسابات المستفيدين بالمملكة

إيداع الضمان الاجتماعي في جميع حسابات المستفيدين بالمملك ، حيث أعلنت وزارة التنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية أنها قد قررت تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي، وبناءً على هذا القرار الجديد، سيتم صرف المدفوعات في اليوم الأول من شهر سبتمبر، والذي يصادف يوم الجمعة ومع ذلك، ينبغي مراعاة أن هناك إمكانية لتغيير الموعد بناءً على إعلانات وزارة التنمية البشرية، أو في حالة تزامن اليوم مع أي عطلة رسمية ، وقد أعلنت منذ قليل انه سيتم صرف الضمان الاجتماعي خلال الساعات القليلة المقبلة، ولذلك سنقوم بتوضيح جميع التفاصيل التى من خلالها تتعرف على موعد الصرف.

موعد صرف الضمان الاجتماعي بالمملكة.

إذا كان المستفيدون من الضمان الاجتماعي يرغبون في تقديم أي شكوى أو الاستعلام عن الهوية أو موعد الصرف أو قيمة الدعم، يمكنهم الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم المجاني المخصص لهم وهو 19911، وتتولى خدمة العملاء الرد على استفسارات المواطنين، وتعمل الوزارة جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوزارة مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين بهدف توفير سبل الراحة لهم وضمان حياة معيشية مستقرة.

خطوات الحصول على الضمان الاجتماعي بالمملكة

يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة النفاذ الوطني عن طريق النقر هنا. بعد ذلك، سجِّل رقم الهوية الخاص بك وانقر على “تسجيل الدخول” ستظهر لك قائمة خيارات، انقر على “الخدمات” ثم “الحماية الاجتماعية”. سيتم توجيهك تلقائيًا إلى موقع الضمان الاجتماعي، بعدها، اضغط على “برنامج الدعم الخاص بي” واختر “دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”. ستتمكن من مشاهدة قيمة الضمان إذا كنت مؤهلاً له. كما يمكنك تقديم اعتراض في حالة عدم أهليتك.