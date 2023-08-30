“الوجبة الأخيرة pdf” كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 5 منصة مظلتي

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن هذا البرنامج يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، فضلاً عن أنه موجهة في المقام الأول إلى الفئات والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، كما يتم صرفه بشكل شهري، لهذا يحرص عدد من الفئات المستحقة عن رابط كشوفات أو تحميل أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن عدد الطلبات المقدمة في هذه المنحة بلغت نحو 150 ألف طلب، لهذا فيُعد الأمر صعب في مراجعة كل هذه الطلبات، لهذا تحرص الوزارة بكل جهودها في الانتهاء من جميع مراجعة الطلبات المقدمة، حتى يتبقى فقط تحميل النتائج عبر منصة مظلتي التي أتاحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون ذلك بعد إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيد في الخانات المخصصة لذلك، وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا للنحو التالي:-