متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1445 العد التنازلي بدأ لوقت إيداع معاش الضمان لشهر سبتمبر 2023

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر هو الأمر الأكثر اهتمامًا لكثير من المواطنين المستفيدين من المعاش الضماني الراغبين في معرفة موعد إيداع راتبهم الشهري، وطبقًا إلى المعلومات الواردة من وزارة الموارد البشرية فإن صرف هذا الشهر دفعة سبتمبر 2023 سيتم تقديم موعده، نظرًا إلى مصادفة اليوم الأول من الشهر الميلادي لعطلة رسمية.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1445

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن الضمان الاجتماعي المطور سيتم تقديمه هذا الشهر لمصادفة يوم الصرف مع إجازة أسبوعية، وبالتالي سيكون الموعد الجديد لصرف دفعة شهر سبتمبر 2023 يوم الخميس الذي يوافق 31 أغسطس 2023 والذي يوافق هجريًا 15 صفر 1445.

شروط الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدمين للحصول على راتب الضمان الاجتماعي والشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المواطن المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

مقيم دائمًا في المملكة.

لديه حساب بنكي جاري.

غير موظف في إحدى القطاعات الحكومية.

عدم إقامته في مراكز الإيواء.

عدم امتلاك سجل تجاري أو عقارات لها قيمة مرتفعة.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 سنة.

يجب ألا يتجاوز دخل الفرد الحد المانع من قبل الوزارة.

الفئات المستحقة للضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد وجود بعض الفئات المستهدفة للحصول على المعاش الضماني الذي يصرف شهريًا لبعض المستحقين وتتمثل في: