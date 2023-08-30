تردد قنوات القرآن الكريم الجديد 2023

تردد قنوات القرآن الكريم، يبحث الكثير عنها بشكل كبير خاصة في الفترة الحالية، حيث إنها تستقطب شريحة كبيرة من المسلمين المحبين لاستماع القرأن الكريم، فضلاً عن أن هذه القنوات تقوم بمتابعة وتفسير القرأن والأحاديث النبوية الشريفة، فضلاً عن تفسيرات الأيات القرانية المختلفة، لهذا سنوضح لكم تردد القنوات من أجل أن يتعرف عليها كافة الأشخاص الراغبين في متابعتها.

تردد قنوات القران الكريم

تعد قناة القناة السعودية قران كريم من أفضل القنوات التي يعشقها ملايين المسلمين في الوطن العربي، لذلك يمكن القيام باستقبال التردد وفقًا للبيانات التالية:-

التردد الخاص بالقناة هو 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معامل ترميز الخطأ: 27500.

تردد قناة عبدالباسط عبدالصمد

جاء تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد على القمر الصناعي النايل وفقًا للنحو التالي:-

التردد يتمثل في 1179.

الاستقطاب فهو أفقي.

معامل الترميز يتمثل في 27500.

تردد قناة المجد للقران الكريم

يمكن القيام بتردد قناة المجد للقرأن الكريم على القمر الصناعي النايل سات وفقًا للأتي:-

التردد هو 11372.

الاستقطاب: أفقي.

بينما معامل الترميز يتمثل في 27500.

كيفية استقبال تردد قنوات القرآن الكريم

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستقبال تردد قنوات القرآن الكريم، وفقًا لما يلي:-