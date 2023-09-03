رفع سن المعاش + رفع سن المعاش = الغاء استمارة 6 بنص قانون العمل الجديد “خبر في الجون”

لقد تصدر عنوان رفع سن المعاش على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع البحثية المتخصصة في عرض كل ما يخص إجراءات سن المعاش وما هي الآليات التي تم اختيارها للعمل بها في هذا الأمر؟، لا سيما أن هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات قررت تنفيذ توجيهات من السيد رئيس الجمهورية أن يتم رفع سن المعاش لـ سن 65 عاما اعتبارا من يوليو 2040 المقبل.

رفع سن المعاش

لقد حددت الحكومة المصرية بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية كل ما يخص رفع سن المعاش ذلك الإجراء الذي تم الاتفاق عليه بهدف أن يتم توحيد سن المعاش على جميع العاملين والموظفين، سواء كانوا يعملون داخل المؤسسات الحكومية بشكل منتظم أو كانوا من العمالة غير منتظمة على أن يكون إجراء رفع سن المعاش مبني على مبدأ التدرج، حيث يتم تطبيق جميع المزايا على جميع المستفيدين من وجود المعاش.

هذا إضافة إلى أنه قد تم تطبيق زيادة قدرها 15% على قيمة المعاشات المستحقة والتي يستفيد منها الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك منذ عدة شهور مضت بهدف أن يتم الحفاظ على معدل الموازنة العامة ومنع حدوث زيادة في التضخم.

موعد رفع سن المعاش

بعدما تأكدنا من التفاصيل الخاصة بتطبيق حالات رفع سن المعاش

وجدنا أن الكثير من العاملين داخل القطاع الإداري للدولة يتساءلون حول موعد رفع سن المعاش، والذي من المقرر أن يبدأ في عام 2032، وفقا لقانون المعاشات الجديد حيث سيتم تطبيق رفع سن المعاش بما يعادل عامين على أن يكون سن التقاعد وسن الشيخوخة في هذا العام عند 31 سنة.

على أن تكون الزيادة التدريجية في سن المعاش كما يلي

في عام 2032 سوف يكون سن المعاش 61 سنة.

أما في عام 2034 من المقرر أن يكون سن المعاش 62 سنة.

في عام 2036 سوف يتم تحديد سن المعاش عند 63 سنة.

2038 يكون سن المعاش 64 سنة.

أما في عام 2040 سوف يكون سن المعاش 65 سنة.

وهذا التعديل في سن المعاش يهدف لتطبيق تعديلات قانون العمل الجديد بالتزامن مع التعديلات الحادثة في هيئة التأمينات الاجتماعية، والتي تم التوصل لها بعد مناقشات بناءة عقدت بين الجهتين.