قبل الصرف بيوم.. تحديد بعض حالات قطع المعاش للمستفيدين بنص قانون التأمينات الجديد

تعتبر حالات قطع المعاش من أكثر الحالات التي يفكر في أمرها الكثير من المستفيدين من الحصول على المعاش داخل مصر حيث إنه عند قطع المعاش، هناك الكثير من الفئات سوف تفقد حقها الكامل في الحصول على المعاش في أول كل شهر ميلادي جديد، كما عودتنا الدولة والحكومة المصرية بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية ولهذا زاد التساؤل من قبل الكثير من الأشخاص في لهجة حول حالات قطع المعاش والتي من أهمها وفاة المستحق.

حالات قطع المعاش

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تم إصداره رقم 148 لعام 2019 وجدنا أن هناك بعض الحالات التي سوف يتم حرمانها من الحصول على المعاش بشكل شهري، على أن تتلخص حالات قطع المعاش في النقاط التالية

إذا بلغ الابن سن 21 سنة، باستثناء العاجزين عن كسب المال أو الطلاب.

في حالة وفاة المستحق.

إذا توافرت شروط استحقاق معاش آخر طبقا لأحكام المادتين التي تم الاتفاق عليهم وهما 102 104 من القانون.

في حال تم حدوث زواج الأرملة أو الأخت

إذا تم مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية بشكل منتظم لمدة تزيد عن 5 سنوات منتظمة متصلة أو منقطعة.

في حال تم الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

هل يجوز استخدام المعاش في حالة السفر للخارج؟

بعدما تم الاطلاع على معظم الحالات التي تم توضيحها من قبل هيئة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بخصوص حالات قطع المعاش، وجدنا أن هناك تساؤل يلح على الكثير من المستفيدين من منظومة المعاشات ألا وهو هل يجوز استخدام المعاش في حالة السفر للخارج؟، والإجابة على هذا السؤال هو نعم يمكنك الحصول على معاشك ولكن عليك التوجه للهيئة مع إبلاغها بنية السفر قبل السفر بمدة لا تقل عن 15 يوما.

علما بأنه لا بد من أن يتم تقديم جواز السفر وصورة منه وتحديد مدة السفر والبلد المقصودة بالإضافة إلى أنه عليك أيضا أن تقوم بتقديم تقرير طبي، يثبت أنك غير مصاب فيروس كورونا واتباع إرشادات استلام معاشك في خارج البلاد عن طريق التحويل البنكي أو شركات التحويل المالي.

هكذا نأمل أن نكون نجحنا في عرض كل ما يخص المعاشات ولتجنب قطع المعاش عليك عزيزي القارئ أن تقرأ جيدا ما هي الحالات، التي نص القانون على حرمانهم من حق المعاش وعدم الوقوع فيها أو تطبيقها.