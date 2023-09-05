“اعرفه قبل اي حد” قرار لاصحاب العدادات القديمة من وزارة الكهرباء

هناك قرار لاصحاب العدادات القديمة تم إصداره من قبل وزارة الكهرباء والطاقة التي أعلنت عن حدوث عدة تعديلات وتجديدات في قوانين الكهرباء، ومن ضمنها أن هناك قرار لأصحاب العدادات القديمة والتي تتطلب سرعة تحديث جميع العدادات حتى لا تتسبب في فصل التيار الكهربائي، ومنها وجدنا أن الكثير من الأشخاص يريدون معرفة تفاصيل أكثر حول هذا القرار وما هي المستندات الواجب توافرها حتى يتم الحصول على العدادات مسبقة الشحن.

قرار لاصحاب العدادات القديمة

لقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن أمر شديد الخطورة ويجب التنويه على جميع الوطنيين بخصوصه إلا وهو قرار لاصحاب العدادات القديمة، والذي صدر خصيصا لتوضيح استبعاد وتوقف العدادات القديمة واستخدام المواطنين العدادات المسبقة الشحن، التي أوضحت الوزارة أنها ضمن خطة ممنهجة سوف يتم تطبيقها خلال العشر سنوات المقبلة.

كما أن هذه الطريقة الخاصة باستعمال العدادات مسبقة الشحن سوف توفر على المواطنين حالات فصل التيار الكهربائي التي كانوا يعانون منها، نتيجة استخدامهم العدادات الكهربائية القديمة وهكذا سوف يتم تخفيف أحمال الكهرباء.

المستندات المطلوبة للحصول على العدادات المسبقة الشحن

كما نعلم أن العدادات مسبقة الشحن هي نوع من أنواع العدادات الذكية التي تم الإعلان عنها بعد انتشار قرار لاصحاب العدادات القديمة، على جميع المواقع التي يستخدمها المواطن المصري بكثرة على أن تمكن هذه العدادات جميع مستخدميها من التحكم في وحدات الكهرباء التي يتم استخدامها في اليوم الواحد.

علما بأن هذه العدادات تعمل بواسطة كروت خاصة بها بعد إدخال رقم سري عليها ثم يتم ادخال الكرت في العداد الشحن بعدد الوحدات التي يرغب المواطن في اضافتها على الكارت، أما فيما يخص الأوراق المطلوبة للحصول على العدادات المسابقة الشحن فهي كالتالي

لا بد من أن يتم أخذ صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من فاتورة كهرباء سابقة.

صورة من عقد إيجار أو ملكية المنزل، وبعدها يتم التوجه إلى أقرب مركز خدمة توزيع الكهرباء مع تقديم الطلب.

لذلك يجب على جميع الأشخاص الذين يستخدمون العدادات القديمة أن يسارعوا بالتقديم على العدادات مسبقة الشحن، حتى يتجنبوا فصل الكهرباء أو وجود خلل في الفواتير الكهربائية التي يحصلون عليها.