ما يمكن صرفه بال 50 جنيه في التموين.. المقررات التموينية المتاحه لشهر سبتمبر بعد قرارات الوزارة

سؤال انتشر كثيرا ألا وهو ما يمكن صرفه بال 50 جنيه في التموين لا سيما أن هناك العديد من التحديثات الواردة في منظومة التموين والتجارة الداخلية، ومن أهمها أن الأرز أصبح خارج المنافسة على البطاقة التموينية ولا يكون موجود ضمن قائمة السلع التموينية التي يمكن للمواطن الحصول عليها في كل شهر جديد، كما هو محدد من قبل الوزارة ومنها وجدنا أن المكرونة والزيت والسكر ما زالوا موجودين على القائمة التموينية، وهذا ما يمكن صرف البطاقة التموينية لأول خمس افراد.

ما يمكن صرفه بال 50 جنيه في التموين

لقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة التفاصيل التي يبحث عنها المواطن بل أجابت عنها أول بأول حتى لا تترك المواطن أسير لبعض المواقع المضللة، على أن يكون هناك الكثير من السلع التي يمكن من خلالها معرفة ما يمكن صرفه بال 50 جنيه في التموين، حيث إنه من المحدد لأول 4 أفراد أن يحصلون على سلع تموينية محددة بمبلغ مالي قدره 50 جنيه يختارون منها ما يفضلونه.

علما بأن جميع المواطنين المستحقين والمستفيدين من الدعم التمويني من حقهم الحصول على مجموعة من السلع الغذائية التي يفضلونها من واقع 29 سلعة متاحة، من بينهم السكر والزيت البقوليات والدجاج، المكرونة والشاي، الفول والسمك والبيض الطحينة، الجبنة والحليب وغيرها.

ما الجديد في وزارة التموين والتجارة الداخلية؟

بعدما تعرفنا بشكل واضح على ما يمكن صرفه بال 50 جنيه في التموين وأنه ما زال من حق المواطن أن يختار ما يريد من المنظومة التموينية، على عكس ما تم انتشار من إشاعات مغرضة غرضها إثارة سخط وغضب المواطن المصري حيث سوق انتشرت بعض الأخبار التي تفيد أن التموين سوف يحدد سلع معينة يحق للمواطن الحصول عليها كل شهر.

على أن يكون الجديد في منظومة التموين ويخص المستفيدين من الدعم التمويني هو معرفة أن الأرز أصبح خارج البطاقة التموينية، بالإضافة إلى أن الوزارة أيضا أعلنت عن كارت الخبز الذي من خلاله سوف يحصل المواطن على الخبز، حتى وإن لم يكن لديه بطاقة تموينية.

هكذا نأمل أن نكون أجبنا على كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة التموينية بالإضافة إلى أننا عرضنا لكم أحدث المستجدات على الساحة التموينية، وكذلك أوضحنا لكم أيضا السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها من الدعم التمويني.