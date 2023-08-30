تردد بي ان سبورت 2023.. تردد قناة Bein sport المفتوحة 1 و2 hd الجديد 2023
تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة
قناة بي ان سبورت هي إحدى القنوات المفتوحة على قمر النايل سات وبإمكان جميع المحبين أن يشاهدوا كرة القدم بكافة أنحاء الوطن العربي حتى يستمتعوا بها، وتعرض القناة بطولات متعددة ودوريات، مثل دوري أوروبا والدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الأسباني، ودوري أبطال آسيا، ومن خلالنا يمكنكم ضبط تردد بي ان سبورت 2023 بسهولة.
تردد بي ان سبورت 2023
حازت بي ان سبورت على إعجاب كافة المشاهدين، ولقد شهدت إقبالًا ملحوظًا بالفترة الأخيرة من الأشخاص الذين يرغبون في متابعة بطولة كأس الخليج، كما أن بها استوديو تحليلي به عدد كبار النقاد والمحللين قبل أن تبدأ المباريات وبعد أن تنتهي، ولم تقم بتقديم مباريات عربية فقط، بل أنها تنقل إليكم جميع الأخبار العالمية والمحلية، ولذا يهتم بكافة الأشخاص بمعرفة تردد القناة، وإليكم التردد وهو كالآتي:
تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2023
- التردد: 11054 أو تردد: 12765.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الاتجاه :أفقي.
تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات
- التردد: 11566
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي.
- تصحيح الخطأ: ⅔.
خطوات ضبط القناة على الرسيفر
حتى يتم ضبط قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي الخاص بكم، وتوجد خطوات تساعد في ضبط التردد وهي كالآتي:
- أولًا يجب الدخول لجهاز الرسيفر عبر استخدام الريموت كنترول.
- اضغط على اختيار تركيب.
- انقر فوق اختيار تثبيت يدوي.
- عليك أن تختار القمر الصناعي المتواجد لديك.
- قم بتدوين بيانات القناة من معدل الترميز التردد والاستقطاب.
- اضغط على اختيار بحث وانقر فوق حفظ.