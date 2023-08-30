تردد بي ان سبورت 2023.. تردد قناة Bein sport المفتوحة 1 و2 hd الجديد 2023

قناة بي ان سبورت هي إحدى القنوات المفتوحة على قمر النايل سات وبإمكان جميع المحبين أن يشاهدوا كرة القدم بكافة أنحاء الوطن العربي حتى يستمتعوا بها، وتعرض القناة بطولات متعددة ودوريات، مثل دوري أوروبا والدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الأسباني، ودوري أبطال آسيا، ومن خلالنا يمكنكم ضبط تردد بي ان سبورت 2023 بسهولة.

تردد بي ان سبورت 2023

حازت بي ان سبورت على إعجاب كافة المشاهدين، ولقد شهدت إقبالًا ملحوظًا بالفترة الأخيرة من الأشخاص الذين يرغبون في متابعة بطولة كأس الخليج، كما أن بها استوديو تحليلي به عدد كبار النقاد والمحللين قبل أن تبدأ المباريات وبعد أن تنتهي، ولم تقم بتقديم مباريات عربية فقط، بل أنها تنقل إليكم جميع الأخبار العالمية والمحلية، ولذا يهتم بكافة الأشخاص بمعرفة تردد القناة، وإليكم التردد وهو كالآتي:

تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2023

التردد: 11054 أو تردد: 12765.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاتجاه :أفقي.

تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات

التردد: 11566

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ⅔.

خطوات ضبط القناة على الرسيفر

حتى يتم ضبط قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي الخاص بكم، وتوجد خطوات تساعد في ضبط التردد وهي كالآتي: