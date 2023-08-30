” Nemo TV” تردد قناة نيمو 2023 على النايل سات

تردد قناة نيمو كيدز من أكثر الترددات بحثًا في الآونة الأخيرة، وهذا بسبب انتشار القناة وشهرتها في الكثير من المنازل، خاصةً أنها تحافظ فيما تعرضه على القيم الأخلاقية التي تحافظ على السلوك القويم والصحيح للأطفال، ومن هذا يشعر الوالدين أنهم مطمئنين على أبنائهم أثناء متابعتها، وتراعي القناة التنوع فيما تعرضه للصغار حتى لا يشعرون بالملل، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة NEMO KIDS الجديد.

تردد قناة نيمو

قناة NEMO للأطفال من أفضل القنوات التي تقدم محتوى جيد ومتناسب مع السلوكيات الصحيحة دون الانحراف إلى أي سلوك غير أخلاقي، واستطاعت القناة من جذب الجمهور إليها بفضل ما تعرضه، وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبير من الصغار وكذلك الكبار، فهي تقوم بعرض الرسوم المتحركة الشهيرة التي عشقها الكبار في صغرهم، وتمكنت القناة من تقديم بثها عبر إشارة تردد قوية، واستخدمت أحدث المعدات التكنولوجية لعرض المحتوى في أفضل صورة وصوت، ويمكن إضافة تردد قناة نيمو 2023 من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11678).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

اسم القناة على شاشة التلفزيون: NEMO KIDS.

نبذة عن قناة نيمو للأطفال

تم تسمية قناة نيمو كيدز بهذا الاسم نسبة إلى فيلم الكرتون الشهير للسمكة نيمو، وتقوم القناة بالعمل على تقديم أفضل ما لديها للأطفال، وتميزت بالعديد من المميزات كالتالي: