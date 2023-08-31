 ما هي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ؟ وطرق الحصول على السيارات المجهزة للمعاقين 2023

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الماضية عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الذي توفرة وزارة التضامن الاجتماعي حيث تمنح الدولة كارت الخدمات الكاملة للكثير من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات المزمنة ويتم منح كارت الخدمات المتكاملة بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدمين بمساعدة وزارة الصحة والسكان ويقرر الكشف الطب صلاحية المواطن في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة أم رفض الحصول عليه ، كما يمكن في حالة الرفض تقديم تظلم وإعادة النظر في حالة المتقدم بمساعدة اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “نيفين القباج”.

ما هي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت الخدمات المتكاملة يحصل عليه الاشخاص ذوي الإعاقة فقط وذلك للحصول على المزايا والخدمات التي ينص عليها القانون لأصحاب الهمم وتم إصدار بطاقة الإعاقة بثلاثة ألوان مختلفة وهي «الأخضر، الأزرق والأرجواني» ولكل لون درجة الإعاقة للشخص طالب الخدمة وذلك حسب ماقررته لجنة الكشف الطبي بوزارة الصحة والسكان.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية :