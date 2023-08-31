كم يوم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر ؟.. وهل يوجد زيادة مالية بأمر رئاسي؟ .. أعرف التفاصيل بالكامل 2023

كم يوم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر، زاد محركات البحث في الفترات الأخيرة عن كم يوم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر وعن طريقة الاستعلام عن المعاشات وهذا ما سنتناول الحديث عنه، سيتم صرف المعاشات خلال الأيام المقبلة بدايةً من يوم 1 سبتمبر 2023، حيث يتم صرف معاشات شهر سبتمبر لأكثر من 11 مليون مواطن في جميع المناطق المختلفة في مصر شهرياً وذلك لمواجهة ظروف البلاد الاقتصادية.

كم يوم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر

يثار تسأول العديد من الناس عن كم يوم باقي على صرف معاشات شهر سبتمبر حيث:

بحسب خطة الهيئة القومية والتأمينات الاجتماعية سيتم صرف المعاشات يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 ولأنه يوم أجازة رسمية سيتم تأجيل موعد صرف المعاشات لأول يوم عمل وهو الأحد الموافق 3 سبتمبر.

تم الإعلان مسبقاً عن تغيير موعد صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك حتى يصبح صرف المعاشات دائماً أول يوم عمل من كل شهر.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

قامت الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن قيمة المعاش وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالتوجه إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح وهي: اسم المستخدم وكلمة المرور للاستعلام عن قيمة المعاش.