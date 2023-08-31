تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 “من هنـــا” أخر وجبة في العراق

المواطنين المقيمين داخل أراضي العراق يتساءلون عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية2023، حيث أعلنت الوزارة أنه من خلال الرابط الخاص بها، يمكنك معرفة أسماء المقبولين كما أن هذه الخدمة مقدمة لدعم جميع الأسر الفقيرة.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

سوف نقوم الآن بعرض خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في خدمة الرعاية الاجتماعية لهذا العام ومعرفتها تابع التالى :

أولا عليك أن تقوم بالدخول إلى منصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومن ثم عليك إدخال الرقم المموة المتواجد في شاشة داخل المربع الخاص به.

بعدها انقر على التالي، ومن ثم ستجد أمامك الواجهة الخاصة بالموقع.

انقر على منصة مظلتي وستجد نفسك في المنصة الرئيسية.

من هنا عليك أن تقوم باختيار اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وستجدها في لتركت الخاص بالخدمات.

بعدها حدد الوجبة التاسعة ومن ثم عليك كتابة بعض البيانات.

منها الرقم القومي الخاص بك، بعد ذلك انقر على أيقونة الاستعلام.

سيظهر أمامك ملف التنزيل قم بنقر عليه وستجده في قسم الملفات الخاصة بجهازك.

شروط التسجيل في خدمة الرعاية الاجتماعية

من المفترض أن تكون على دراية بشروط التسجيل في خدمة الرعاية الاجتماعية، لكي تتمكن من الحصول على هذه الخدمة ولمعرفة الشروط تابع التالى: