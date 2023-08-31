باقي ساعات قليلة فقط على معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023 “قدرها 750 جنية لكل مواطن”

قالت الوزارة أنه سوف يتم صرف المعاشات خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك ارتفاع في قيمة المعاشات وذلك بناءً على رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إن المعاشات سوف ترتفع بنسبة خمسة عشر بالمئة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023، وسوف نقوم بذكره خلال السطور التالية.

معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023

سوف نقوم بتقديم لكم معاشات شهر سبتمبر بعد الزيادة وهي على النحو التالي :

سوف يكون المعاش الخاص بالشخص الحاصل على راتب 1300 جنية، سيكون هذا الشهر 1400 جنيه مصري.

بينما الأشخاص التي تحصل على راتب 2300، سوف يكون راتبها خلال هذا الشهر 2640 جنيها مصرياً.

ويأتي المعاش الخاص بإصحاب 3500 جنية سيحصل على زيادة 500 جنيه مصري.

بينما الشخص الذي يحصل على معاش يصل إلى 4300، سوف يحصل على زيادة قيمتها 600 جنية.

الشخص الحاصل على راتب 5300 سيكون مبلغ الزيادة 760 جنية أي سوف يحصل على 6060 جنيه مصري.

بينما الأشخاص التي تحصل على معاش بقيمة تصل إلى 6500 جنيها ستكون الزيادة 850 جنيها أي سيكون المبلغ الإجمالي 7450 جنيه.

أماكن صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023

يريد الكثير من الأشخاص معرفة الأماكن التي من خلالها يمكنك صرف المعاش الخاص بك بكل سهولة، حيث وفرت الوزارة الكثير من الطرق وهي كتالي: