جدول اسعار السلع التموينية شهر سبتمبر 2023 بالتفصيل “نصيب الفرد بعد الزيادة على التموين”

تزايدت معدلات البحث في الفترة الأخيرة حول أسعار السلع التموينية شهر سبتمبر2023، ولذلك تم نزول القائمة الخاصة بالاسعار، ولكن تم رفع الأرز من القائمة السلع التموينية لهذا الشهر، وسوف نقوم الآن بعرض جميع أسعار السلع خلال السطور التالية.

اسعار السلع التموينية شهر سبتمبر 2023

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر، ولذلك قامت الجهات المختصة بتنزيل القائمة الخاصة بالسلع، وسوف نقوم بعرضها من خلال هذه الفقرة وهي كتالي:

يصل سعر المكرونه 800 جرام إلى 13 جنيه مصرى، بينما المكرونة 400 جرام يصل سعرها في السلع التموينية إلى 5 جنية.

ويكون سعر اللبن الجاف 125 جرام داخل مكاتب التموين إلى 25 جنيه.

ويصل سعر الطحين البيضاء صاحبة 140 جرام إلى 5 جنيه.

بينما سعر السكر الواحد كيلو جرام مغلف ب 30 جنية.

ويكون سعر زيت المخلوط والذي يكون وزنه حوالي 800 مللى 30 جنية مصرى.

نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقة التموين

يصل عدد الأشخاص التى تحصل على سلع تموينية حوالى أربع وستون مليون شخص، ويمكن أن يصل عدد السلع الذي يحصل عليها الفرد حولى 32 سلعة ويمكن صرفها من خلال المنافذ الخاصة بذلك، ويتساءل البعض من الأشخاص عن نصيب الفرد في البطاقة التموينية، حيث أعلن وزير التموين عن أن نصيب الفرد في السلع التموينية حوالى 50 جنيهاً مصرى، وسوف يحصل بها على زجاجة من الزيت المخلوط وايضا نصف كيلو من السكر.