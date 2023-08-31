أعرف حقك وعلم عليه!! نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقة التموين بعد الزيادة الجديدة 2023

من ضمن الأسئلة المنتشرة وبكثرة على منصات البحث هو نصيب الفرد على التموين بشهر سبتمبر 2023 حيث قام الوزير التموين بالقول إن لكل فرد نصيب يصل إلى 50 جنيها في شهر، ويمكنه أخذ بها السلع التموينية التى يريدها، وسوف نقوم الآن بذكر جميع التفاصيل المتعلقة بنصيب الفرد، وأيضًا اسعار السلع التموينية لهذا الشهر.

نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقة التموين

قالت وزارة التموين أن مجموع الأشخاص المستفيدين من الدعم التموين داخل مصر حوالى 64 مليون مصرى فجميعهم يحصلون على سلع تموينية بالقدر الذي يحتاجونه، وأعلن وزير التموين عبر صفحات الوزارة، وأيضاً تم القول في اللقاء الصحفي الذي دار من خلاله أن سعر نصيب الفرد داخل البطاقة التموينية ما يقارب ال50 جنية، أي أنه يمكن أن يأخذ بها زيت أو سكر أو دقيق على حسب احتياجاته.

اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم أسعار السلع داخل قائمة التموين بعد تم استبعاد الأرز من القائمة وهي كتالي: