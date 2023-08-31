هي مريضة ولا حمل؟.. تفاصيل حقيقة بشأن أسباب زيادة وزن الفنانة كندة علوش المفاجي في مهرجان فينسيا

أسباب زيادة وزن الفنانة كندة علوش، زادت التساؤلات خلال هذه الفترة من جمهور كندة علوش عن زيادة وزنها الملحوظ، حيث تحدثت الفنانة كندة علوش عن كافة الأمور التي مرت بها في الفترات الأخيرة خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وتحدثت كندة علوش عن زيادة وزنها بعد الولادة حيث زادت من 10 إلى 15 كيلو وأوضحت أيضاً أسباب عدم حضورها فعاليات مهرجان فينسيا قائلة: بعتذر لأني في ظرف صعب لا يسمح بذلك.

أسباب زيادة وزن الفنانة كندة علوش

حالة واسعة من الجدل أثارتها الفنانة كندة علوش خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة لها من أحدث ظهور ظهرت فيه بإطلالة صادمة لجمهورها موضحة أسباب زيادة وزنها قائلة:

رجح بعض من الجمهور سبب زيادة وزنها هو حملها للمرة الثالثة إلا أنه لم تثبت صحة ذلك ورجح البعض الآخر أن زيادة الوزن بسبب ولادتها من شهور قليلة لولدها “كريم”.

ولكن صرحت كندة علوش منذ فترة سابقة خلال مكالمة هاتفية أن سبب زيادة وزنها من 10 إلى 15 كيلو بعد الولادة بطفلها الثاني وأوضحت أيضاً أسباب عدم ظهورها على السوشيال ميديا وعدم ظهورها في في فعاليات مهرجان فينسيا.

ما سبب عدم حضور كندة علوش فعاليات مهرجان فينسيا

أوضحت كندة علوش أسباب عدم حضورها فعاليات مهرجان فينسيا بسبب ظروف ولادتها قائلة أنها في ظرف لا يسمح بذلك وأضافت أيضاً أنها غب ظل ظرف صعب مثل ولادة ابنها الثاني يصبح الموضوع أصعب وخاصةً مع الإحساس بالذنب تجاه الطفل.