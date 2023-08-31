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ساعات تفصلنا على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023 “750 جنية” زيادة مالية بأمر رئاسي
ازدادت عملية البحث في الأيام القليلة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023 حيث يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل وعيله فسوف يتم صرف معاش شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة القادمة الموافق 1 سبتمبر 2023 بجميع البنوك ومكاتب البريد منافذ فوري والمحافظ الإلكترونية على جميع الهواتف ،وقد بلغ عدد أصحاب المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن مصري يتم صرف معاشاتهم بداية من يوم 1 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2023 وفي السطور التالية نوضح صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023.
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023
أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023 وذلك وفقاً للجدول التالي :
- يوم 1 و 2 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش 1000 جنيه فأكثر.
- يوم 3 و5 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش يقدر بـ 2000 جنيهاً فأكثر.
- يوم 6 و 7 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش يقدر بـ 3000 جنيهاً فأكثر.
قيمة الزيادة الجديدة معاشات شهر سبتمبر 2023
أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي بقيم 15 % وهي كالتالي :
- الحاصلين على معاش بقيمة 1300 سترتفع قيمة المعاش إلى 1495 جنيهاً بعد الزيادة الجديدة.
- الحاصلين على معاش 2300 جنيه ترتفع قيمة المعاش إلى 2645 جنيهاً بعد الزيادة.
- الحاصلين على معاش 3500 جنيه ترتفع قيمة المعاش إلى 4025 جنيهاً بعد الزيادة الجديدة.
- الحاصلين على معاش 4300 جنيه ترتفع قيمة المعاش لتصل إلى 4945 جنيه بعد الزيادة.
- الحاصلين على معاش بقيمة 5300 ترتفع قيمة المعاش بعد الزيادة الجديد إلى 6095 جنيهاً.
- الحاصلين على معاش بقيمة 6500 جنيه ترتفع قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة لتصل إلى 7475 جنيهاً.