ساعات تفصلنا على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023 “750 جنية” زيادة مالية بأمر رئاسي

ازدادت عملية البحث في الأيام القليلة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023 حيث يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل وعيله فسوف يتم صرف معاش شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة القادمة الموافق 1 سبتمبر 2023 بجميع البنوك ومكاتب البريد منافذ فوري والمحافظ الإلكترونية على جميع الهواتف ،وقد بلغ عدد أصحاب المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن مصري يتم صرف معاشاتهم بداية من يوم 1 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2023 وفي السطور التالية نوضح صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة 2023 وذلك وفقاً للجدول التالي :

يوم 1 و 2 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش 1000 جنيه فأكثر.

يوم 3 و5 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش يقدر بـ 2000 جنيهاً فأكثر.

يوم 6 و 7 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش يقدر بـ 3000 جنيهاً فأكثر.

قيمة الزيادة الجديدة معاشات شهر سبتمبر 2023

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي بقيم 15 % وهي كالتالي :