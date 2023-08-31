تبكير موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 + زيادة مالية 750 جنية لأصحاب المعاشات

مع اقتراب بداية شهر سبتمبر 2023 ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 حيث تنتظر شريحة كبيرة من المواطنين بلغت أعدادهم أكثر من 11 مليون مواطن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 حيث يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بداية من يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023 ويستمر صرف المعاشات حتى يوم السابع من سبتمبر وفقاً للجدول الذي أعلنته هيئة التأمينات والمعاشات وفي السطور التالية نوضح موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 حسب الجدول التالي :

أولا سيتم صرف معاشات الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش 1000 جنيه فأكثر يومي الجمعة والسبت الموافق الأول والثاني من سبتمبر

ثانيا سيتم صرف معاشات الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش يقدر بـ 2000 جنيهاً فأكثر يومي الأحد والاثنين الموافق الثالث والرابع من شهر سبتمبر

ثالثاً سيتم صرف معاشات الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش يقدر بـ 3000 جنيهاً فأكثر يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق الخامس والسادس من سبتمبر

اماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنه لاصحة لما تم تداولة عن الزيادة الجديدة الخاصة بمعاشات شهر سبتمبر 2023 وان الزيادة التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي بقيمة 15% على قيمة المعاش يتم صرفها كل شهر منذ أبريل الماضي ، ويمكن صرف معاش شهر سبتمبر من الأماكن التالية بكل سهولة :