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الموظفين كلها فرحانة ومبسوطة”.. الحكومة تعلن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة
يريد عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص معرفة مكافأة نهاية الخدمة، لهذا قامت وزارة القوى العاملة بتوضيح قيمة هذه المكافأة وشروط الحصول عليها، لذلك في مقالنا هذا سوف نتحدث وفيرا عن هذه المكافأة وكذلك الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل استحقاقها، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
مكافأة نهاية الخدمة
يتساءل الكثير من العاملين بالقطاع الخاص والذين انتهوا من أداء الخدمة ببلوغهم سن الستين عاما عن مكافأة نهاية الخدمة وهذا وفقا التشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تسري في البلاد، لذلك قامت وزارة القوى العاملة بالإجابة عن كافة الأمور التي يتساءل عنها العاملين بالقطاع الخاص.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
أوضحت وزارة القوى العاملة الشروط التي يجب أن تتوافر في العاملين بالقطاع الخاص من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يبلغ الموظف وهو في الخدمة 60 عاما.
- إن قيمة مكافأة نهاية الخدمة تكون بحد أقصى نصف آخر راتب يحصل عليه تقريبا.
- وفقا لنص المادة 126 من قانون التأمينات، يحصل الموظف على أجر شهري كامل ذلك عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل.
- يحصل كل موظف مؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة.
- يحصل العامل بعد خمس سنوات عنا على مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر 75 يوما.
- يحصل العامل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل.
- يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بداية من السنة السادسة من تاريخ التحاقه بالعمل، وهذا إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الموجودة في قانون التأمين الاجتماعي.
- من حق العامل أن يحصل على المكافأة المنصوص عليها في القانون، وهذا عن سنوات الخدمة التي قبل بلوغه سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج وللعامل عندما يصل إلى سن الستين حيث تحسب هذه المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.