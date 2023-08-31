الموظفين كلها فرحانة ومبسوطة”.. الحكومة تعلن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

يريد عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص معرفة مكافأة نهاية الخدمة، لهذا قامت وزارة القوى العاملة بتوضيح قيمة هذه المكافأة وشروط الحصول عليها، لذلك في مقالنا هذا سوف نتحدث وفيرا عن هذه المكافأة وكذلك الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل استحقاقها، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

مكافأة نهاية الخدمة

يتساءل الكثير من العاملين بالقطاع الخاص والذين انتهوا من أداء الخدمة ببلوغهم سن الستين عاما عن مكافأة نهاية الخدمة وهذا وفقا التشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تسري في البلاد، لذلك قامت وزارة القوى العاملة بالإجابة عن كافة الأمور التي يتساءل عنها العاملين بالقطاع الخاص.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

أوضحت وزارة القوى العاملة الشروط التي يجب أن تتوافر في العاملين بالقطاع الخاص من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: