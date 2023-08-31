بشري سارة للملايين” شركة الكهرباء تعلن تثبيت عدادات الكهرباء إلي الشريحة الأولي لتخفيض الاستهلاك

يرغب الكثير من المواطنين معرفة الكهرباء الشريحة الأولى، حيث قام رئيس الوزراء بوضع تسعيرات جديدة على شرائح الكهرباء وذلك بعد أن تم في فترات سابقة تأجيل وضع زيادة لعدد من المرات، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على أسعار الشرائح، إلى جانب بعض المعلومات الاخرى.

الكهرباء الشريحة الأولي

يتابع العديد من المواطنين استهلاك الكهرباء بصورة مستمرة وهذا بسبب أرتفاع اسعار شرائح الكهرباء، لهذا يهتم المواطنون معرفة الكهرباء الشريحة الأولي وسعرها، حيث أوضح رئيس الوزراء في بيان رسمي أن سعر شريحة الكهرباء الأولى والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، حاليًّا هو 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

قامت الحكومة المصرية من قبل لعدد من المرات تأجيل فكرة زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى أن تتحمل الدولة ما يقارب من 25 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار كل من الغاز الطبيعي والوقود.

واوضحت الدولة أنها قامت بتطبيق خطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة وذلك بهدف توفير الغاز اللازم من أجل تشغيل المحطات.

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن القيمة الفعلية من أجل إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغيير سعر الصرف، عندما كان الدولار يبلغ 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

هناك مجموعة من الطرق التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذه الطرق هي: