متخليش التاجر يستغلك ويضحك عليك”.. نصيب الفرد من الزيت في التموين لشهر سبتمبر 2023 وأسعار السلع التموينية

يستفاد عدد كبير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من السلع التموينية التي تطرحها الحكومة المصرية للمواطنين على البطاقات التموينية التي يتم صرفها بصورة شهرية، حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد من الزيت في التموين بالإضافة إلى السلع الأخرى، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على مقدار الزيت الذي يحصل عليه الفرد على بطاقة التموين، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

نصيب الفرد من الزيت في التموين

يرغب الكثير من المواطنين معرفة نصيب الفرد من الزيت في التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أن نصيب الفرد من الزيت هو عبوة بحجم 800 ملل وبحد أقصى عدد 4 زجاجات من الزيت.

حصة الفرد من التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة الفرد من التموين التي يحصل عليها في الشهر، حيث جاءت الحصة على النحو التالي:

2 كيلو سكر للفرد وبحد أقصى 8 كيلو على البطاقة التي تحتوي على 4 أفراد.

حصة الفرد من الزيت عبوة مقدارها 800 ملي، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.

يحصل المواطن الذي يحصل على بطاقة تموينية يتعدى عدد أفرادها ثلاثة أفراد 2 كيلو من الأرز و1 كيلو للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن ذلك.

أسعار السلع التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أسعار السلع التموينية والتي تختلف عن أسعار السلع خارج منافذ بيع السلع التموينية ، والتي جاءت على النحو التالي: