مترجعش تندم وتقول معرفش”.. شركة المياة تنبه على أصحاب عدادات المياه سرعة التوجه إلى خدمة العملاء

أوضحت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة الجيزة للأشخاص الذين يمتلكون عدادات المياة بالتوجة الي الفرع الخاص بخدمة العملاء الخاضع للمنزل التابع له، وذلك في حاله رغب هؤلاء الأشخاص عدم استخدام المياه لفترة من الزمن وذلك لعدم التواجد بالمنزل، لذلك في مقالنا هذا سوف نتحدث عن هذا الخبر، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

المستندات المطلوبة لفواتير المياة

هناك مجموعة من المستندات التي يجب على المواطن احضارها عند الرغبة في إصدار الفواتير الخاصة بالمياة، ومن أهم هذه المستندات، المستندات الاتية:

تقديم طلب خاص بإغلاق المياه وعدم إرسال اي فواتير بإصدار جديد.

يقوم صاحب العداد بإحضار بطاقة الرقم القومي.

إحضار الفاتورة الأخيرة الخاصة بالعداد.

يقوم صاحب العداد بكتابة كل من رقم الجوال الخاص به وكذلك رقم الأرضي.

كتابة القراءة الأخيرة للعداد والتي تم تسجيلها في وقت سابق.

كيف تعطل عداد المياه

يتساءل عدد كبير من الأشخاص الذي يمتلكون عدادات المياة، معرفة طريقة تعطيل عداد المياه، حيث أنه يمكن أن يتم تعطيل العداد بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الاتي:

اولا أن يقوم صاحب العداد بالحصول على طلب رفع العداد.

يقوم صاحب العداد بعد ذلك بتسديد الرسوم المطلوبة وأي فواتير تخص عداد المياه لم يتم دفعها في وقت سابق.

اخطار شركة المياه برفع عداد المياه ومن ثم وضعة في المخزن المخصص.

يبلغ صاحب العداد القطاع التجاري من اجل إلغاء الاشتراك الخاص بالعداد.

بعد إتمام الخطوات السابقة تقوم شركة المياه بعدم إرسال فاتورة المياه الخاصة بالعداد بعد ذلك.

طرق التواصل مع شركة المياة

قامت شركة المياه والصرف الصحي بتوفير عدد من وسائل التواصل التي يستطيع أن يستخدمها المواطنون عند الحاجة إلى الاستفسار بالأشياء التي تتعلق بعدادات المياه والفواتير، ومن أبرز هذه الوسائل ما يلي: