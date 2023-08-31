لو عندك عداد غاز متقولش معرفش”.. شركة بتروتريد للغاز الطبيعي تطالب أصحاب العدادات سرعة التوجه إلى الشركة

طالبت شركة الخدمات البترولية الشهيرة، شركة بتروتريد الأشخاص الذين يمتلكون عدادات الغاز الكودية التوجه إلى فروع الشركات التي تقوم بتزويد الغاز على الفور، حيث جاءت هذه الدعوة وفقا لحملة تنشيط كروت شحن العدادات الخاصة بالغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى تحسين وتسهيل شحن العدادات بصورة منتظمة، وذلك حتى لا يتم ارسال تنبيه أثناء كارت الشحن بالإضافة إلى تجنب رفض عمليات الدفع عن طريق خدمات فورية ومراكز الشحن المتنوعة، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف عن هذا الخبر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

ماهو سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول

يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول، حيث أوضحت شركات الغاز الطبيعي ان السبب في ظهور هذه الرسالة هو عدم تحديث كارت الغاز بصورة منتظمة، لهذا قامت شركات الغاز بالإعلان عن أنه يجب على الأشخاص تحديث كارت الغاز باستمرار وذلك من خلال الذهاب إلى فروع شركات الشحن المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية.

سبب تعطل دفع فواتير الغاز الكترونيا وعبر فوري

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون عدادات غاز بنظام الكارت عن سبب تعطل دفع الفواتير من خلال الموقع الإلكتروني لشركات الغاز وخدمات فوري، حيث أوضحت الشركة أن السبب وراء هذا العطل هو وجود تحديث في الموقع الخاص بالشركة، وكذلك في خدمة فوري.

طرق دفع الفواتير

أوضحت الشركة لهؤلاء الأشخاص انهم يستطيعون أن يقوموا بدفع الفراتير من خلال منافذ الدفع الاتية، والتي تتمثل في كل من الاتي:

تطبيق ماي فوري.

تطبيق جوميا.

ابليكيشن أوباي.

تطبيق بي موبايل.

من خلال خدمة كاش كول.

عن طريق تطبيق سهل.

طرق تسجيل عداد الغاز المنزلي

يرغب العديد من الأشخاص معرفة طرق تسجيل عداد الغاز المنزلي، حيث أنه يوجد عدد من الطرق والتي من ابرزها ما يلي: