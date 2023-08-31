لأصحاب المعاشات أفرح وزقطط “.. صرف المعاشات بالزيادة لشهر سبتمبر 2023 لجميع المستفيدين

مع اقتراب موعد صرف معاش شهر سبتمبر لعام 2023 ميلادي والذي من المقرر أن يتم صرفه في الأول من الشهر والذي يوافق يوم الجمعة، يتساءل أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف المعاشات بالزيادة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر، إلى جانب بعض من المعلومات الاخرى التي تخص أصحاب المعاشات.

صرف المعاشات بالزيادة

لقد وردت العديد من الأخبار الأيام السابقة حول صرف المعاشات بالزيادة، لهذا يرغب الكثير من أصحاب المعاشات معرفة حقيقة هذا الأمر، لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن أنه لا يوجد أي زيادة في معاش شهر سبتمبر القادم والذي من المقرر ان يتم صرفه يوم الجمعة الموافق 1 من سبتمبر لعام 2023, وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله ما هو الا مجرد شائعات، وأنه في حال وجود أي ريادة سوف تقوم الوزارة الإفصاح عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية.

إجراءات ضرورية في حالة فقد بطاقة المعاش

هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على أصحاب المعاشات اتباعها في حالة فقد بطاقة المعاش، وهذه الإجراءات تتمثل في كل من الاتي:

أن يقوم صاحب البطاقة القائم بالصرف تقديم خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد يحتوي على الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري وذلك إذا اراد القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية عن طريق الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

يقوم القائم بالصرف تقديم خطابا معتمدا ومختوما من البنك يحتوي علي موافقة تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة إذا رغب الشخص فى صرف مستحقاته عن طريق بطاقات ميزة.

يعمل القائم بالصرف بتقديم خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال يحتوي علي الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

يوجد مجموعة من الأفراد التي تستحق الحصول على المعاش وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وهما ما يلي: