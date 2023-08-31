“نزلها الآن”.. تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال HD 2023 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعد قناة كراميش من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مميز للأطفال عبر الكرتون، حيث تتضمن أغاني مسلية وتعليمية تهدف لنقل القيم والعادات السامية إلى الشباب في المجتمع العربي والشرقي، تشمل مجموعة البرامج الأناشيد الإسلامية التي تقدم بأسلوب مبتكر يتناسب مع قدرات الأطفال العقلية والتفاعلية، وتتمتع القناة بجودة بث عالية وتعمل على مدار الساعة دون تشفير، مما يجعلها محطَّ أهمية واهتمام العائلات العربية، فيما يلي سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تأسيس القناة وملكيتها

أطلقت قناة كراميش في عام 2009 وهي قناة أردنية تتخذ من العاصمة عمان مقراً لبثها، وتعود ملكيتها للسيد وسيم عواد، نتيجة للجهود المستمرة والإدارة الفعالة، تمكنت القناة من الارتقاء إلى مرتبة القنوات الرائدة في المشهد الإعلامي العربي والشرقي.

تردد قناة كراميش على نايل سات لعام 2023

تم تعديل تردد قناة كراميش حديثاً بهدف تحسين الأداء والخدمة، يمكنك إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام المعلومات التالية:

تردد القناة: 11603

معدل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش على عرب سات لعام 2023

يمكنك أيضًا ضبط جهاز الاستقبال لتلقي إشارة قناة كراميش عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام المعلومات التالية:

تردد القناة: 11390

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: عالية الوضوح (HD)

الاستقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

كيفية استقبال القناة على جهاز الريسيفر

إليك خطوات إضافة قناة كراميش إلى جهاز الاستقبال الخاص بك: