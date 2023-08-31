“الحقي خزني قبل ما يغلى” أسعار الدواجن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الأسعار التي يتعامل بها السوق المحلي وفي البورصة من بين ما يتساءل عنه الكثير من مستهلكي الدواجن والعاملين في مجال السوق الداجنة ومن خلال هذا التقرير نتعرف بالتفصيل على الأسعار المعلنة اليوم 30 من أغسطس 2023 م حيث شهدت جميع المؤشرات السعرية إلى أن الدواجن تشهد تكلفة شراءها في السوق المحلي انخفاض ملحوظ، وفيما يأتي نوافيكم بمزيد من التفاصيل التي تخص سعر كل أنواع الدواجن المتاح شراءها وتتوفر بجميع السوق الاستهلاكية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

لا زالت الأسعار الخاصة بكل أنواع السلالات الداجنة وأنواع الفراخ من كل السلالات الأكثر استهلاكا تسجل قيم مالية هي الأقل مثل الدواجن البيضاء سعرها أقل بحوالي جنيه واحد منذ انخفضت الأسعار ولا تزال أسعار الأمهات والبلدي وغيرها على نفس المستوى السعري.

أسعار الدواجن البيضاء

يذكر أن الدجاج الأبيض لم يسجل أي تغير سعري حيث استقر على القيمة المالية 56 جنيه مصري وهو سعر البيع للكيلو جرام الواحد من المزرعة وكذلك في البورصة المحلية، ولا يزال السعر أيضا ثابت على نفس القيمة في حين أن السعر للمستهلك متراوح ما بين 63 وحتى 65 جنيه مصري.

سعر البانيه في الأسواق الاستهلاكية

سعر الكيلو جرام يصل ما بين 155 وحتى 160 جنيه مصري.

اسعار الدواجن البلدي

الدجاج البلدي متاح اليوم الأربعاء بسعره الثابت وهو 112 جنيه بالمزرعة وكذلك نفس السعر قد أعلنت عنه صباحا بورصة الدواجن.

تسجل حوالي 120 جنيه في المحلات والأسواق الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفي بعض المناطق يصل السعر إلى 118 جنيه مصري

سعر الدجاج الأمهات

الدواجن الأمهات متاحة في المزرعة بسعر 57 جنيه وتصل للمستهلك بقيمة 60 جنيه مصري للكيلو جرام.

أسعار الدواجن الساسو

الدجاج الساسو متوفرة بسعر 71 جنيه وذلك في المزرعة وفي البورصة الرئيسية للدواجن في حين تصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 81 و 82 جنيه مصري ويتوقع الاستقرار على هذا السعر حتى نهاية الأسبوع.

سعر البط

البط المولار 85 جنيه مصري في حين أن البط الفرنساوي يصل حتى 75 جنيه مصري، والبط البلدي 100 جنيه مصري.