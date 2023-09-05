خلاص بقي كفاية كتر كلام .. حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس 2024 بقرار من وزارة التعليم العالي

ظهرت العديد من الشائعات مؤخراً حول تأجيل الدراسة لعام 2024وذلك نظراً للظروف المحيطة من اختلاف وارتفاع مستمر في درجات الحرارة كما أن فيروس كورنا أخذ في الانتشار بشكله الجديد إلا أن هذا كله كما قلنا سالفاً اشاعات حيث قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بنفي كافة الشائعات حول تأجيل الدراسة في مؤتمراته الصحفية وصرح بأن الدراسة سيتم مباشرتها في الميعاد المقرر لها من كل عام كما أنه بالفعل قد وضع الجدول الدراسي الخاص بالترم الأول من السنة الدراسية

حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات

إن من ضمن الشائعات حول تأجيل الدراسة أنه سوف يتم تأجيل الدراسة بالجامعات إلى شهر نوفمبر من عام 2023 وبناء على ذلك فقد أعلن المجلس للجامعات بعدم حدوث أي تأجيل بخصوص موعد الدراسة وأنه من المقرر أن يتم وضع كلاً من الجدول الخاص بالعام الدراسي وبعض المواعيد المهمة

أما بالنسبة للمدارس فإن نظام التابلت سيتم الاستمرار في تطبيقه إلا أنه سيتم إضافة بعد التعديلات حيث تقرر تخفيف بعض المناهج وذلك لبعض الصفوف وذلك مراعاة للطالب وحتى يسهل عليه استيعاب المناهج المقررة.

موعد بدء العام الدراسي 2023 في للمدارس

إن مواعيد الدراسة في هذا العام لا تختلف عن مواعيد الدراسة في الأعوام السابقة وفيما يلي سيتم عرض الخطة الخاصة بمواعيد بدء الدراسة حيث قد تقرر أن تبدأ الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية في يوم 30 من شهر سبتمبر لهذا العام على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في اليوم 14 من الشهر الأول من عام 2024، أما بالنسبة إلى الفصل الدراسي الثاني فيبدأ في 10 من فبراير لعام 2024 على أن ينتهي في 6 من يونيو لنفس العام.

بداية العام الدراسي 2023 للجامعات

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي للجامعات مع العام الدراسي للمدارس مع وجود تباين في الأيام، حيث ستبدأ الدراسة في آخر يوم من شهر سبتمبر وتنتهي دراسة للعام الجامعي في منتصف شهر يونيو لعام 2024.