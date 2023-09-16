الأمور كلها اتحسمت خلاص.. حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام لشهر سبتمبر 2023 في مصر

لقد كشف عن رفع رواتب الموظفين في 2023، ومتى سترتفع معاشات التقاعد الحكومية والخاصة، وبعد طول انتظار تقرر زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث أعلن عن هذا القرار المجلس القومي للأجور بعد أن تلقى المجلس الكثير من الاعتذارات على مدى سنة الماضية من بعض شركات القطاع الخاص عن المشاكل المالية التي كانت تواجهها بسبب ظروف التصنيع التي كان يعاني منها معظمها ومع ذلك فقد تم تفعيل آلية زيادة الأجور بنجاح في جميع الشركات المنتجة للمشروبات الغازية ورقائق البطاطس وكذلك في الصناعات الثقيلة.

زيادة رواتب الموظفين في مصر

منذ أوائل شهر يوليو الماضي إن معظم شركات القطاع الخاص قامت برفع الأجور الشهرية للعاملين بداخلها بما يتجاوز الأجر الأساسي. فأصبحت هذه الزيادة تتماشى مع توجيهات وتعليمات المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ب 300 جنيه شهريا، مما أدى إلى زيادة الأجر الشهري للعمال من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه مصري.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام 2023

تجدر الإشارة إلى أن في القطاع العام ارتفعت رواتب العاملين منذ أبريل من العام الماضي. وتختلف هذه الزيادة حسب المستوى الوظيفي للموظف ويتم توزيعها على النحو التالي:

بعد الزيادة الجديدة تم رفع رواتب موظفي الدرجة السادسة إلى حوالي 35 ألف جنيه مصري.

بعد زيادة الرواتب تمت زيادة رواتب موظفي الدرجة الثالثة إلى حوالي 5000 جنيه مصري شهرياً.

يذكر أنه بعد الزيادة يقوم الحاصلون على الماجستير بزيادة رواتب الموظفين إلى حوالي 6000 جنيه مصري شهرياً.

أما بالنسبة لحاملي الدكتوراه، بلغت الزيادة في رواتب موظفي الحكومة حوالي 7000 جنيه مصري شهريًا.

ومن الجدير بالذكر أن سيتم صرف الرواتب لشهر سبتمبر 2023 في القطاعات بداية من يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2023.