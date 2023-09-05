خبر في الجون لأصحاب المعاشات .. شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط على عدة سنوات لكل أصحاب المعاش

يرغب العديد من المواطنين في الحصول على شقق من الاسكان الاجتماعي سواء كانوا من أصحاب المعاشات أو غير ذلك من الموطنين من شباب مقبلين على مشروع الزواج, ولهذا قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بعرض وحدات سكنية متنوعة المساحة والأسعار وجاء ذلك ضمن المشروع الخاص بالإسكان المتوسط, مع العلم أن هذه الوحدات سيتم الإعلان عنها في الشهور الأخيرة من هذا العام أو في بدايات العام المقبل على الأكثر بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يحتوي مشروع الإسكان الاجتماعي الذي سيتم طرحه وحدات سكنية في أكثر من 15 مدينة بمختلف محافظات الجمهورية.

المستندات المطلوبة لحجز شقق أصحاب المعاشات

عرض صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري شقق سكنية وذلك عن طريق نظام التمويل العقاري, ويقسط ثمن الشق الواحدة من هذه الشقق إلى مدة كبيرة وهي 20 سنة كما أن فوائدها صغيرة، فهي لا تتعدى 7% من اجمالي ثمن الشقة وليتم حجز شقة من هذه الشقق يلزم تجهيز مستندات معينة وفيما يلي بيان بالمستندات الواجب تحضيرها وتسليمها للجهة المسئولة عن حجز الوحدة:

من الضروري لحجزة الوحدة السكنية شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدة وملئ الاستمارة التي توجد بها بالإضافة إلى ملئ البيانات اللازمة الموجودة بكراسة الشروط.

يجب على المتقدم أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة به هو وزوجته إذا كان متزوجاً سارية وأن يرفق صورة من كلاً من البطاقتين بطلب الحجز.

يجب أن يحضر من التأمينات طابعة بيانات خاصة بالمعاش وهذا البند لا يكون إلا لكلاً من الأرملة وأصحاب المعاشات فقط.

استخراج ما يثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم وعدد أفراد أسرته وإرفاق صورة منه.

وأخيراً إيصال كهرباء أو إيصال مرافق خدمية باسم الشخص المنتفع.

شروط شقق أصحاب المعاشات