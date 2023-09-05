لو أنت صاحب معاش ليك نص مليون.. مفاجأة سارة من بنك مصر لكافة أصحاب المعاشات هتغير حياتهم 180 درجة

يوجد العديد من القروض التي يفرها بنك مصر ومن ضمن هذه القروض قروض خاصة بأصحاب المعاشات حيث يتيح بنك مصر قرض بمبلغ 500000 ألف جنيه كحد أقصى بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن لأصحاب المعاشات تقسيط دفع القرض إلى بنك مصر لمدة تصل إلى 96 شهراً والحد الأدنى لهذا القرض هي 5000 جنيها ونظراً لجميع المميزات التي يوفرها بنك مصر لأصحاب المعاشات في هذا القرض فإنه يوجد العديد من أصحاب القروض تسعى للحصول على هذا القرض.

حساب فوائد قرض المعاشات من بنك مصر

من المعلوم لدى جميع الأفراد أن لكل قرض فوائد يجب أن يحصل عليها البنك عند تقسيط القرض إلى البنك ويتميز هذا القرض بأن فوائده قليلة نسبياً بالنسبة للقروض الأخرى التي يصدرها بنك مصر حيث إن نسبة الفوائد في هذا القرض سيتم ذكرها فيما يلي:

تصل نسبة الفوائد في هذا القرض ما بين 21% إلى 21.50% وذلك كعائد سنوي متناقض على القرض الخاص بالمعاشات لعام 2023.

تصل نسبة الفوائد في القرض الخاص بأصحاب المعاشات ما بين 11.74% إلى 12% وذلك كعائد سنوي ثابت.

يوجد عدة ضوابط يجب مراعاتها في هذا القرض حيث إنه يجب أن لا يتعدى قسط هذا القرض 50% فقط من المعاش.

أوراق قرض المعاشات من بنك مصر 2023

يجب أن يتم استيفاء بعض المستندات حتى يتم حصول عميل البنك على القرض الخاص بأصحاب المعاشات والمستندات التي يجب أن يتم استيفائها ما يلي: