كله مستنيها بفارغ الصبر.. الحكومة توضح حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة 450 جنيه للموظفين هذا الشهر

يبحث الكثير من الأشخاص عن قرار غلاء معيشة الموظفين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، لكن هذا الجدل قد حُسم بقانون من الحكومة المصرية بأن هذا القرار المتداول إشاعات ولا يوجد أي قرار بغلاء معيشة الموظفين، كما يجب على المواطنين أن يتأكدوا من أي قرار فالدولة تسعى بشكل دائم في تلبية احتياجات المواطنين، وقد أشاررت الدولة إلى صرف زيادات للمواطنين المستحقين ولا داعى للقلق بشأن قرار غلاء معيشة الموظفين وسيتم صرف زيادات لهم.

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية

دائما تسعى الدولة إلى صرف زيادات للمواطنين المستحقين وتلبية احتياجاتهم لذلك قامت اللجنة مشروع قانون وهذا المشروع من الحكومة أنها تعمل على تسريع صرف المنح والفئات الذى تستحق هذه المنح أيضا للمواطنين العاملين، لذلك سوف نوضح لكم من هم الفئات المستحقة التي سيصرف لها منح وزيادات من خلال الآتي:

الفئة الأولى: الأشخاص العاملين بالشركات بالقطاع العام.

الفئة الثانية: العاملين بقطاع الأعمال العام.

الفئة الثالثة: المواطنين العاملين بالدولة.

الفئة الرابعة: الأشخاص غير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية.

صرف زيادات لأصحاب المعاشات

قد أشارت وصرحت اللجنة العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على أن هذا القرار المتداول ليس له أساس من الصحة، كما سوف يتم صرف زيادات لأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع العام والقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إنها قامت بصرف منح للموظفين الغير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية.

وبذلك نكون لقد انتهينا من هذا المقال عن حول الأنباء الشائعة والأخبار المتداولة حول علاوة غلاء المعيشة للموظفين في الكثير من المواقع الغير رسمية والتي تروح بنسبة كبيرة للشائعات، حي إن هذا القرار غير صادر من الحكومة وتم تداوله من مواقع غير رسمية.