ابسط يا عم معاش لابنك وبنتك.. بسرى بصرف معاش الطفل وشروط وخطوات التقديم للحصول عليه رسمياً

دائما تسعى هيئة وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم معاشا للأشخاص الأكثر احتياجا، فحيث تعمل ايضا على تلبية احتياجاتهم لذلك قامت بصرف معاش للأطفال، كما أعلنت على صرف بدء المعاش في شهر يناير القادم وقد قامت أيضا وزارة التضامن بإصدار معاش الأسرة والذي صرحت فيه أن لا يزيد عدد أطفال الأسرة المنتفعة عن ثلاثة أطفال كحد أقصى، ولمن يرغب بصرف المعاش للأطفال المستفيدين من المعاش عليه الانتظام بالتعليم لأن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتوفير احتياجات الطفل وتهتم أيضا بضرورة التعليم لذلك قامت بتوفير منح دراسية وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنها قامت بصرف 200 جنيها كحد أقصى، ولذلك هذه المنح سوف تصرف اعتبارا من شهر أكتوبر إلى مايو من كل عام.

شروط معاش الطفل

لقد أشارت وزارة التضامن الاجتماعي على وضع شروط لصرف المعاشات ومن ضمن هذه الشروط التي يجب توافرها في المتقدم مع ضرورة توفير الأوراق الرسمية والتي سنعمل على توضيحها من خلال النقاط التالية:

على المتقدم لصرف المعاشات إحضار صورة من شهادة الميلاد.

يجب على المتقدم إحضار خطاب تأمينات.

في حالة إذا كان أهل الطفل منفصلين يجب عليهم إحضار صورة من وثيقة طلاق الوالدين.

قم بتجهيز صورة من وثيقه زواج الأم في حالة إذا كانت الأم تزوجت غير والد الطفل.

وزارة التضامن الاجتماعي تسعى دائما لإعطاء حقوق الطفل وتهتم بالطفل كثيرا لذلك قامت معاش للطفل اليتيم لذلك عليك بإحضار صورة من شهادة وفاة الوالدين.

في حالة سجن أحد الوالدين يتم عمل مستند السجين.

أما عن الإجراءات فيتم (البحث الميداني – استعلام حاسب).

على المتقدمين بالانتظار لمدة 30 يوما لأن هذا الامر له أمور قانونية تعرض على اللجنة المختصة للتأكد من البيانات للقدرة على صرف قيمة المعاش.

الفئات المستحقة لمعاش الطفل

قد وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروط مع تحديد فئات مستحقة لمعاش الطفل في مصر، ويمكننا التعرف على تلك الفئات من خلال النقاط التالية: