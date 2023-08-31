شوف كرتونة البيض بكم.. أسعار البيض اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، ارتفاعًا في جميع أنواع البيض، بعد ما أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، ويأتي هذا الارتفاع في أسعار البيض، بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج على المربين، وتوقع الخبراء أن تستمر أسعار البيض في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على البيض في السوق المحلي، ويثير ارتفاع أسعار البيض مخاوف لدى المواطنين، حيث يعتبر البيض من السلع الأساسية المستهلكة بشكل يومي، كما أنه مصدر مهم للبروتين.

أسعار البيض اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 111 إلى 114 جنيهً، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 113 إلى 116 جنيهً، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 121 إلى 122 جنيهً تجدر الإشارة إلى أن أسعار البيض تختلف من مكان.

أسباب ارتفاع أسعار البيض: