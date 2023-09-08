المرتب وصل 7000 جنيه زغرطوا.. تنويه هام من وزارة المالية بشأن موعد صرف رواتب سبتمبر بعد الزيادة

يوجد العديد من الأشخاص والأسر الذين يعتمدوا على المرتبات الثابتة في تسيير أمور حياتهم ومجابهة أسعار الموارد الغذائية وغيرها من الموارد الأخرى وأبرز هؤلاء الأشخاص هم الموظفين سواء العاملين بالقطاع العام أو العاملين بالقطاع الخاص وبناء على علم الدولة بكل ذلك فقد قامت وزارة المالية متمثلة في وزير المالية بالتقريب من موعد صرف المرتبات لشهر سبتمبر من العام الحالي وحتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من الاحتفال أيضاً بالمولد النبوي وشراء كافة الأدوات الدراسية للأبناء فكما هو معلوم لدى كافة الأشخاص أن بداية العام الدراسي ستكون في نهاية شهر سبتمبر.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة

يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر سبتمبر لعام 2023 في اليوم 21 من الشهر وذلك على خلاف المعتاد وذلك ما أوضحته وزارة المالية وذلك لأسباب مختلفة ومتعددة بالإضافة إلى ذلك فسيتم صرف متأخرات المستحقات الخاصة بالعاملين وفيما سنذكر ما تتقاضاه كل درجة على حدا:

من المعلوم أن درجة المدير العام هي أعلى الدرجات الوظيفية والأشخاص الحاصلين على هذه الدرجة يتقاضوا ما يقرب من 7000 جنيهاً مصرياً

الأشخاص الذين قد حصلوا على الدرجة الأولى يتقاضوا مبلغ يصل إلى 6500 جنيهاً بينما الحاصلين على الدرجة الثانية يتقاضوا مبلغ قدره 5500 جنية والحاصين على الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة سيتقاضوا 5000 و4500 4000 و3500 بالترتيب

واستثناءً على ما قد سبق فإن أي موظف يكون حاصل على الدرجة العلمية ” الماجستير” سيحصل على مرتب قدره 6000 أي كانت درجته الوظيفية أما الموظفين الحاصلين على الدرجة العلمية “الدكتوراة” يتم صرف لهم مرتب يصل إلى 7000 جنيهاً مصرياً مهما كانت الدرجة الوظيفية لهذا الموظف.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

حرصت وزارة المالية حرصاً شديداً على كافة الإجراءات الاحترازية من أجل منع انتشار أي أمراض يمكن لها الانتشار بالتلامس وذلك عن طريق مد فترة صرف المرتبات إلى عدة أيام تصل إلى 5 أيام بينما قد أعطت الحق لمن يصرف متأخرات بأن يصرف هذه المتأخرات في موعد أقصاه 3 أيام.