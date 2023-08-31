الجرام بقي برخص التراب..  أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 في الصاغة

أسعار الذهب اليوم تراجعت، وذلك بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وهذا الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أضعف الطلب على الذهب كمحفز ضد التضخم، وايضا بسبب تراجع المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي، وهذا مما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم الخميس 30 أغسطس 2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر للبيع عند سعر 2210 جنيهات، وسجل عند الشراء 2190 جنيه، في مقابل سعر أمس يوم الاربعاء عند سعر 2220 جنيه للبيع و2200 جنيهً.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة، إلى 2525 جنيه للبيع و2502 جنيه للشراء، في مقابل سعر امس 2535 جنيه للبيع و2512 جنيه للشراء .

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18، الأقل جودة، إلى 1894 جنيه للبيع و1877 جنيه للشراء، مقابل 1904 جنيه للبيع و1887 جنيه للشراء في يوم أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات 17680 جنيه للبيع و17520 جنيه للشراء، في مقابل 17760 جنيه للبيع و17600 جنيه يوم الأربعاء.

وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر اليوم 1663 دولارا للبيع وعند سعر 1651 دولارًا للشراء، في مقابل 1673 دولارًا للبيع و1661 دولارًا للشراء أمس.

ما هي أسباب تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، بسبب عدد من العوامل ومنها ما يلي: