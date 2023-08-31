تراجع 700 جنيه في سعر الذهب.. أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023
شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا في الفترة القليلة الماضية، خاصة في عياري 21 و18، حيث إن السعر يختلف اختلافا طفيفًا من محل صاغة إلى أخر، فضلاً عن أن التراجع عمل على إحياء الأجواء بين المواطنين مرة أخرى، وخاصة الراغبين في شراء الذهب سواء للاستثمار أو لأي غرض أخر، هذا وأن عيار 21 تراجع إلى نحو 2190 بعد أن وصل سعره إلى 2400 جنيه قبل أيام قليلة شهدت المعدن، وبلغ أقل عيار من أعيرة الذهب وهو 12 ليُسجل نحو 2240 جنيه بدون المصنعية.
تراجع أسعار الذهب اليوم
وفي نفس السياق، تراجع الجنيه الذهب من وزن 8 جرامات بسرعة كبيرة وفي غُضون ساعات قليلة، لتُسجل نحو 18200 جنيه، بينما تراجع اليوم ليصل عند سعر 17520 جنيه بفارق 700 جنيه، إضافة إلى أن أعلى سعر بدون مصنعية بلغ نحو 22400 جنيه في شهر أبريل الماضي، حيث إن أسعار الذهب تختلف من محل إلى أخر، فضلاً عن أن الأسعار تكون لحظة بلحظة، وهي محل اهتمام كبير لجميع المقبلين على الشراء والبيع، وفي الفقرة التالية نوضح لكم أسعار الذهب وفقًا لأخر تحديث.
أسعار الذهب اليوم الخميس
جاءت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، لتكون على النحو التالي:-
- وصل سعر الذهب عيار 24 ليُسجل نحو 2526 جنيهًا.
- فضلاً عن أن سعر الذهب من عيار 21 في تعاملات اليوم الخميس بلغ 2210 جنيهًا للشراء.
- إضافة إلى أن سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 1894 جنيهًا.
- كما سجل سعر الذهب اليوم الخميس من عيار 14 ليبلغ 1473 جنيهًا.
- هذا وأن سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الخميس من عيار 24 سجل 17520 جنيهًا.