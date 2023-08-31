كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة 9 الدفعة الأخيرة|منصة مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة 9، من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة وتحديداً بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، والتي يمكنكم الإطلاع عليها بعد الإطلاع على السطور التالية….

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي للوزارة أو على منصة مظلتي تيسيراً على المواطنين وتجنب الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجاتع الحرارة وأخبار عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد.

حيث تعد الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية، لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب، وأشارت وزارة العمل على أنه يمكن للمواطنين الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك مع مراعاة الشروط الآتية:

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

ألا يغادر البلاد لمدة طويلة.

يجب ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمة من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم أخرى.

ألا يكون المتقدم لديه أصول أو أملاك.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة