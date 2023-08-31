تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب والطالبات خطوة بخطوة

أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، منصة مدرستي التي تحمل العديد من الخدمات الطلابية المختلفة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي 1445، فضلاً عن أن الطلب زاد بشكل كبير عن كيفية الدخول إلى المنصة والحصول على الخدمات المقدمة، إضافة إلى أن ذلك يكون من أجل متابعة الدروس والجداول الدراسية المختلفة التي تعرضها المنصة، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية خطوات الدخول إلى المنصة.

تسجيل دخول منصة مدرستي 1445

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية، التي تم إطلاقها في الفترة القليلة الماضية، حيث إنها تهدف لاستكمال جميع الخدمات المختلفة الخاصة بالعملية التعليمية، وتعتمد عليها وزارة التعليم في المقام الأول، لهذا فمن السهل القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً يجب الدخول إلى منصة مدرستي.

ثم يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختيار “أطفال روضتي”.

ثم يتم على الفور إدخال جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

الذهاب إلى صفحة خدمات المنصة والضغط على الخدمة الراغب في متابعتها.

طريقة استعادة كلمة المرور منصة مدرستي

حتى تتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بمنصة مدرستي، عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى منصة مدرستي.

الضغط على أيقونة “التسجيل”.

اختيار خدمة “استعادة كلمة المرور”.

ثم يتم إدخال رقم الهوية وكذلك كلمة المرور.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

وفي النهاية ستتمكن من استعادة كلمة المرور بكل سهولة.

يذكر أن وزارة التعليم السعودية تُسهل كافة الخدمات التعليمية المختلفة التي يبحث عنها العديد من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.